YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Terör örgütünün saldırısında iki sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.
YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.
Saldırıda iki sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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