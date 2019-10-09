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YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
YPG/PKK'DAN AFRİN'E TOPÇU SALDIRISI

'nin kuzeyindeki ilçesini işgal eden terör örgütü /'nın ilçe merkezine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Terör örgütünün saldırısında iki sivil yaralandı.

'nin kuzeyindeki ilçesini işgal eden terör örgütü /'nın ilçe merkezine topçu saldırısında iki sivil yaralandı.

YPG/PKK, Tel Rıfat bölgesinde işgal ettiği Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısıyla Afrin ilçe merkezini hedef aldı.

Saldırıda iki sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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