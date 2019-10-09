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09.10.2019
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal görüşme! Terör örgütü YPG’ye destek sözü verdi
Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.
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