Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan skandal görüşme! Terör örgütü YPG’ye destek sözü verdi

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.