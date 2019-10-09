CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter’da büyük bir ahlaksızlığa imza attı. Tanrıkulu, porno sitesinin gönderisini beğendi. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li vekile tepki gösterdi.
Türkiye Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'ye yönelik operasyona hazırlanırken, terör örgütünü savunan ve Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu büyük bir ahlaksızlığa imza attı.
PORNO VİDEOSUNU BEĞENİLERİNE EKLEDİ
18 yaş altı çocukların da yer aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Tanrıkulu, porno videosunu beğenilerine ekledi. Milletvekilinin beğendiği porno görüntüleri, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Tepkilerin üzerine Tanrıkulu beğenisini geri çekti.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'daki beğeni sayfası
Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı:
* Sezgin Tanrıkulu'nun son beğenisine sakın bakmayın. Sakın ama zuhahahaha sapık oğlu sapık
* Her fırsatta Müslümanlara saldıran ve sapık diyen CHP mv. Sezgin Tanrıkulu boş zamanlarında twettırda neler yapıyor, neler izleyip beğeniyor. Sezgin beyin twitterda son beğendiye şeye bakmanızı asla tavsiye etmem! Birazdan küçük yeğenim yapmış veya hesap hacklenmiş der :)
* Sezgin Tanrıkulu'nun son laykını karşı mahalleden bir vekil ya da partili birileri beğenmiş olsa bütün mahalleyi sapık ilan ederlerdi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler.
* Sezgin Tanrıkulu'nu meclisten bir taraf etsinler artık! Milyonlarca insanın kullanmış olduğu sitede çoluğa çocuğa kötü örnek olarak kullanan bir vekil istemiyoruz!
GÖZ GÖRE GÖRE İNKAR ETTİ
Porno videosunu beğenen Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Tanrıkulu'nun Twitter hesabından beğenisinin ekran görüntüsü olmasına rağmen inkar yoluna gitti.
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Gitmeyin üzerlerine, sonra bas baş bağırıyorlar özgürlük istiyoruz diye.cevapla 10.10.2019 01:04
Bu sapiklarin isi gücü filim ya. Üst gecidi ücretli yaptiktan sonra Parti olarak porno sektöründen sonra komediye de el attilar.Kilicdaroglu da böyle bir filmden sonra baskan olmustu. Parti degil pislikler yuvasi ........cevapla 10.10.2019 00:24
SİHA SEZGİN E BUNDAN SONRA 18 SEZGİN DİYELİM YAKIŞIRR.cevapla 09.10.2019 22:15
Çiçekleri suluyordumdan sonra level atlamış cevap tabi ki skandalların adamından gelir; Uçaktaydım şimdi gördüm nasıl olur ben beğenmedim !!! Kim yaptı o zaman ? demezler mi ? Hesabına sahip çıkamayanı Vekil yapmışız yuh bize tabi ki , öncelikle yuh bize !!!cevapla 09.10.2019 21:26
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