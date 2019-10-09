10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU TWİTTER'DA PORNO VİDEOSUNU BEĞENDİ

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter’da büyük bir ahlaksızlığa imza attı. Tanrıkulu, porno sitesinin gönderisini beğendi. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li vekile tepki gösterdi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü 'ye yönelik operasyona hazırlanırken, terör örgütünü savunan ve Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu büyük bir ahlaksızlığa imza attı.

PORNO VİDEOSUNU BEĞENİLERİNE EKLEDİ

18 yaş altı çocukların da yer aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Tanrıkulu, porno videosunu beğenilerine ekledi. Milletvekilinin beğendiği porno görüntüleri, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Tepkilerin üzerine Tanrıkulu beğenisini geri çekti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'daki beğeni sayfası

Sezgin Tanrıkulu porno videosunu beğendi! Sosyal medya yıkıldı... SEZGİN TANRIKULU PORNO VİDEOSUNU BEĞENDİ! SOSYAL MEDYA YIKILDI...


Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı:

* Sezgin Tanrıkulu'nun son beğenisine sakın bakmayın. Sakın ama zuhahahaha sapık oğlu sapık

* Her fırsatta Müslümanlara saldıran ve sapık diyen CHP mv. Sezgin Tanrıkulu boş zamanlarında twettırda neler yapıyor, neler izleyip beğeniyor. Sezgin beyin twitterda son beğendiye şeye bakmanızı asla tavsiye etmem! Birazdan küçük yeğenim yapmış veya hesap hacklenmiş der :)

* Sezgin Tanrıkulu'nun son laykını karşı mahalleden bir vekil ya da partili birileri beğenmiş olsa bütün mahalleyi sapık ilan ederlerdi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler.

* Sezgin Tanrıkulu'nu meclisten bir taraf etsinler artık! Milyonlarca insanın kullanmış olduğu sitede çoluğa çocuğa kötü örnek olarak kullanan bir vekil istemiyoruz!

GÖZ GÖRE GÖRE İNKAR ETTİ

Porno videosunu beğenen Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Tanrıkulu'nun Twitter hesabından beğenisinin ekran görüntüsü olmasına rağmen inkar yoluna gitti.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
B.k junior B.k junior

Gitmeyin üzerlerine, sonra bas baş bağırıyorlar özgürlük istiyoruz diye.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 01:04
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Bu sapiklarin isi gücü filim ya. Üst gecidi ücretli yaptiktan sonra Parti olarak porno sektöründen sonra komediye de el attilar.Kilicdaroglu da böyle bir filmden sonra baskan olmustu. Parti degil pislikler yuvasi ........

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.10.2019 00:24
HAYDAR ALİ HAYDAR ALİ

SİHA SEZGİN E BUNDAN SONRA 18 SEZGİN DİYELİM YAKIŞIRR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 22:15
Neron Neron

Evet kina sart:)))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:55
Doğukan Doğukan

Çiçekleri suluyordumdan sonra level atlamış cevap tabi ki skandalların adamından gelir; Uçaktaydım şimdi gördüm nasıl olur ben beğenmedim !!! Kim yaptı o zaman ? demezler mi ? Hesabına sahip çıkamayanı Vekil yapmışız yuh bize tabi ki , öncelikle yuh bize !!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN