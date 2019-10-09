Fırat'ın doğusunda ilk hedef bağlantıyı kesmek!

Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonun hazırlıkları tamam. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk etapta 30 kilometre derinlikteki bölgeyi kontrol altına alarak terör örgütü PKK-YPG’nin işgal ettiği bölgeler arasındaki bağlantıyı kesmeyi planladığı öğrenildi

ABD güçlerinin sınır hattından çekilmeye başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamladı. Sınır hattında gözler Ankara'dan gelecek talimata çevrilirken Tel Abyad'a açılan Akçakale sınır hattındaki üç noktada da duvar vinçlerle kaldırıldı. Sınırın sıfır noktasındaki köylerde yaşayan vatandaşlardan güvenli noktalara çekilmeleri istenirken askeri sevkiyat da gün boyu sürdü. Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtta TSK'nın ilk etapta 30 kilometre derinlik 40 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi kontrol altına alarak terör örgütü PKK-YPG'nin işgal ettiği bölgeler arasındaki bağlantıyı kesmeyi planladığı öğrenildi.

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE

TSK'nın Fırat'ın doğusuna yapacağı harekât için hazırlıklar tamamlandı. Kısa süre önce sınıra konuşlanan tank ve obüslerin namluları sınırın karşı tarafına çevrildi. Dün gün boyu bölgeye farklı illerden komando ve zırhlı araç, mühimmat ve ağır silah sevkiyatı devam etti. Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikâmetine doğru hareket eden komandolar, sınır hattındaki bölgelere gönderildi. Dün öğleden sonra da Tel Abyad'a açılan Akçakale'ye çok sayıda TIR'la ağır silah ve mühimmat taşındı. Aynı saatlerde sınır hattında bir süre uçuş yapan iki ABD helikopteri, sınırı geçerek Akçakale'de ilçe jandarma komutanlığına indi. Komutanlıkta üst düzey komutanlarla bir süre görüşme yapan ABD'li askeri personel, daha sonra Tel Abyad bölgesine geçti.

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Bu arada dün Tel Abyad'a açılan Akçakale'ye bağlı Ekinyazı, Pekmezli ve Ohali mahallelerinin karşısında yer alan sınırın 18 kilometrelik bölümünde sınır duvarları vinçlerle kaldırıldı. Olası harekâtın Tel Abyad'a açılan bu bölgelerden başlaması bekleniyor. TSK'nın beklenen harekâtı kapsamında özellikle Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinin sınır hattında kapsamlı hazırlıklara dün itibarıyla hız verildi. Bu kapsamda sınır hattında arazilerde çalışan, hayvan otlatan vatandaşlara can güvenlikleri gerekçe gösterilerek "sınır hattından çekilin" uyarısı yapıldı.



2. HEDEF STRATEJİK NOKTALAR



TSK'nın Fırat'ın doğusunda ilk etapta, sınırdan içeriye doğru 30 kilometre derinlik, 40 kilometre genişliğindeki bir alanı kontrol edeceği belirtiliyor. Operasyon, Resulayn ve Tel Abyad'dan Ayn el Arap (Kobani) sınırına kadar bir bölgeyi kapsıyor. TSK, harekâtın birinci aşamasında Tel Abyad ve Resulayn bölgesinin tamamını kontrol altına alıp örgütün işgalindeki uluslararası ROTKO yolunu kapatmayı amaçlıyor. Karayolunun denetim altına alınması ile terör örgütünün işgali altındaki Ayn el Arap ve Cezire bölgeleri arasındaki bağlantı kesilmiş olacak. Harekâtın ikinci aşamasında ise, örgütün işgal ettiği diğer bölgeler arasındaki stratejik noktalara yapılacak operasyonla koridorlar oluşturulacak. Böylece örgütün işgali altındaki bölgeler parçalara ayrılarak zayıflatılacak.

Milliyet