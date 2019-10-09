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Son dakika: İstanbul'da saldırı yapacaklardı! PKK’lılar yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
İSTANBUL'DA SALDIRI YAPACAKLARDI! PKK’LILAR YAKALANDI

Son dakika haberi... İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 22 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince /KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

22 GÖZALTI KARARI

İstanbul'da eylem hazırlığı içerisinde oldukları şeklinde bilgiler elde edilen 19'u İstanbul'da 7'si il dışında olmak üzere toplam 26 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 TUTUKLAMA

Yakalanan şüphelilerin 7 Ekim günü adli makamlara sevk edildiği, 1 şüpheli ifadesi ardından savcılıkça serbest bırakıldığı, 11 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 10'unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: SABAH

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