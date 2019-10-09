Son dakika: Kütahya'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 09.10.2019
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde yer sarsıntısı kaydedildi.
Saat 03.48'de 3,4 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.48'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre Simav ilçesinde gerçekleşen depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 5.6 km derinliğinde olduğu açıklandı.
Ankara'da da 01.27'de 2,7 ve 02.18'de 2,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşmişti.
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