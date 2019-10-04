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Son dakika: Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien'la görüşmesinde, 'nin, adımlarının hızlandırılması kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Büyükelçi Kalın, O'Brien'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede gündemdeki ikili konuların yanısıra, ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde 'nin tesisi, terörle mücadele ve Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerin aktarıldığı görüşmede, 'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulandı.
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