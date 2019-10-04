Son dakika: Diyarbakır'da 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddeler bulundu
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Son dakika haberi; Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.
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