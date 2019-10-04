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Son dakika: Diyarbakır'da 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddeler bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
2 TERÖRİSTİN YANI SIRA PATLAYICI MADDELER DE BULUNDU

haberi; Emniyet Genel Müdürlüğü, 'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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