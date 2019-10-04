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Son dakika: Fırat’ın doğusunda güvenli bölge için kara devriyesi başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
FIRAT’IN DOĞUSUNDA 3. KARA DEVRİYESİ

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." denildi.

'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.

Fırat'ın doğusuna üçüncü kara devriyesi başladı |Video FIRAT'IN DOĞUSUNA ÜÇÜNCÜ KARA DEVRİYESİ BAŞLADI |VİDEO

Fırat’ın doğusunda 3. kara devriyesi FIRAT’IN DOĞUSUNDA 3. KARA DEVRİYESİ

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