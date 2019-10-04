Son dakika: Fırat’ın doğusunda güvenli bölge için kara devriyesi başladı
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." denildi.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.
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