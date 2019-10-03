Bakan Akar'dan Güvenli Bölge açıklaması
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması geldi. Akar "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak.
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