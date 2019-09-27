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Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı , Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.

New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı , Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.

CEMAL KA��IKÇI CİNAYETİ

Bakan Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI



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