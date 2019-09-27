Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güvenli Bölge açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
New York'ta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili, "Gelinen noktadan memnun değiliz.Oyalama devam ederse başımızın çaresine bakarız. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz" dedi.
CEMAL KA��IKÇI CİNAYETİ
Bakan Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir." ifadelerini kullandı.
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