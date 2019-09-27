Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dile getirdiği Türkiye'nin güvenli bölge planının detayları ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda paylaştığı güvenli bölge planının detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede, 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.





Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan, 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan 1.000 konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.





İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6.000 konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.



