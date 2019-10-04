Resmi Gazete'de yayımlandı! Suriye'de 3 fakülte kurulacak
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de 3 fakülte kurulacak. Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre; Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak 3 fakülte kurulacak.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar:
Karar Sayısı: 1616 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi (EI-Bab), islami ilimler Fakültesi (Azez) ve Egitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.
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