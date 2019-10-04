04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Resmi Gazete'de yayımlandı! Suriye'de 3 fakülte kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
AZ ÖNCE DUYURULDU! SURİYE'DE 3 FAKÜLTE KURULACAK

Rektörlüğü'ne bağlı olarak 'de 3 fakülte kurulacak. Karar, Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

Başkan 'ın, imzasıyla 'de yayımlanan karar göre; 'de 'ne bağlı olarak 3 fakülte kurulacak.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Karar Sayısı: 1616 Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi (EI-Bab), islami ilimler Fakültesi (Azez) ve Egitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi! ERDOĞAN İMZAYI ATTI! POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NA YILMAZ ÇOLAK GETİRİLDİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN