Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum ne?
Giriş Tarihi: 02.10.2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını açıkladı. İşte haberin detayları ve 2 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nde yer alan haberler...MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını açıkladı. Yalçın, "Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'deki etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, sağlık durumu iyiye gitmektedir" açıklamasını yaptı.
300 BİN LİRALIK HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, Çakmaz'ın 300 bin lira ödülle arandığını PKK'lı terörist olduğunu açıkladı.
FETÖ'NÜN RAPOR ÇETESİNE GÖZALTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 yılında mezun olan ve FETÖ'cü olmayan 44 öğrenci hakkında sahte raporlar düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel olan 11 askeri doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda da 90 kişi yakalandı.
DURAN'A 9 YIL HAPİS
Eski Danıştay üyesi Mehmet Ali Duran'ın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dün yapılan duruşmada savunma yapan Duran, örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti. Mahkeme, tutuksuz sanığı, 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verildi.
RUSYA İLK KEZ ATEŞLEDİ
Rusya'nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi, yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.
O TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GELDİ
Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen adlı MLKP'li teröristlerin Eskişehir'de gizlendiği belirlendi. Teröristlerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Teslim ol çağrılarına ateş ile karşılık veren 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
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