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Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunda son durum ne?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMUNDA SON DURUM...

Genel Başkan Yardımcısı , üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren MHP Lideri 'nin istirahat süresinin uzatıldığını açıkladı. İşte haberin detayları ve 2 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nde yer alan haberler...

MHP Genel Başkan Yardımcısı , üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin istirahat süresinin uzatıldığını açıkladı. Yalçın, "Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'deki etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, sağlık durumu iyiye gitmektedir" açıklamasını yaptı.

300 BİN LİRALIK HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, Çakmaz'ın 300 bin lira ödülle arandığını PKK'lı terörist olduğunu açıkladı.

FETÖ'NÜN RAPOR ÇETESİNE GÖZALTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuleli 'nde 2012-2013 yılında mezun olan ve 'cü olmayan 44 öğrenci hakkında sahte raporlar düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel olan 11 askeri doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda da 90 kişi yakalandı.

DURAN'A 9 YIL HAPİS

Eski Danıştay üyesi Mehmet Ali Duran'ın FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dün yapılan duruşmada savunma yapan Duran, örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti. Mahkeme, tutuksuz sanığı, 9 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verildi.

İLK KEZ ATEŞLEDİ

Rusya'nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi, yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi. Rusya , roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

O TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GELDİ

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen adlı MLKP'li teröristlerin 'de gizlendiği belirlendi. Teröristlerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Teslim ol çağrılarına ateş ile karşılık veren 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

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