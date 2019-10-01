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01.10.2019

Son dakika haberi: Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar: Milletimizin bizden beklentisi... |Video

Son dakika haberi: TBMM'de 27. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, açılış konuşmasında yaptığı konuşmada "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır." dedi.

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