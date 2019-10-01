Yeni yasama döneminin açılış gününde gündem yargı paketi

TBMM bugün yeni yasama dönemine Genel Kurul'un açılmasıyla birlikte başlayacak. Başkan Erdoğan'ın TBMM'nin açılış konuşmasını yapmasının ardından, AK Parti tarafından TBMM'ye dün sunulan "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" gündeme gelecek.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 15:00'da TBMM'nin açılış konuşmasını yapacak.

TBMM en son 18 Temmuz'da toplanmış ve içtüzük gereğince bugün tekrar toplanmak üzere kapanmıştı.

İLK GÜNDEM YARGI PAKETİ

TBMM bugün yeni yasama dönemine Genel Kurul'un açılmasıyla birlikte başlayacak. TBMM'nin açılmasıyla birlikte meclisin gündeminde ilk olarak yargı paketi görüşmeleri gelecek.

TBMM'nin tekrar açılmasıyla birlikte AK Parti tarafından TBMM'ye dün sunulan "Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" gündeme gelecek.

Yürütme ve yürürlülük dahil 39 maddeden oluşan teklif, kısa süre önce açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında TBMM'ye sunulacak tekliflerin ilkini oluşturuyor. Düzenlemeler daha sonra da devam edecek.

TBMM'nin gündeminde ayrıca Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif de yer alacak.

KHK İLE GÖREVDEN ALINANLAR...

AK Parti'nin TBMM başkanlığına sunduğu birinci yargı reformu teklifinde KHK ile görevden alınanlara aksi mahkeme şartı olmaması durumunda yeniden pasaport verilmesi, terör propagandası suçları ile ilgili düzenlemeler, istinafta kesinleşen cezalara temiz yolu açılması, "seri muhakeme" usulüne geçiş, avukatlara yeşil pasaport verilmesi, internet sitelerinde engellemelerinde sadece belirlenen içeriğe yönelik sınırlama adımı gibi düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti ilgili teklifi TBMM'ye sunmadan önce muhalefete de vererek görüşlerini aldı. İlgili komisyonda çalışmaların bu hafta başlaması beklenirken MHP'nin talep ettiği komuoyunda af olarak bilinen ceza indirimi ile ilgili düzenleme bu pakette yer almıyor.