Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyu ile paylaştı. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı. Albayrak açıklamasında İstanbul Finans Merkezi'nin 2021 sonunda devreye alınacağının müjdesini de verdi.