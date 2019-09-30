Bakan Albayrak’tan "Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısı"da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020-2022 Lansman Toplantısı"da konuştu ve Yeni Ekonomi Programı'nı tüm detayları ile paylaştı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik" açıklamasında bulundu ve "yıl sonunu (2019) pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz" mesajını verdi. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedeflerinin ise Bakan Albayrak, "2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu" dedi. Ayrıca Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendiğini belirtti.