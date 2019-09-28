Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu uyardı: IMF'nin karalık oyunu...

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın otelde IMF heyeti gizli saklı görüşmesinin yankıları hala sürüyor. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu skandal görüşmeye dair bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, "IMF Ankara ve İstanbul temaslarının perde arkasını derinlemesine incelemekte fayda var. Zira, "kirli bir oyun yazıldığına" dair güçlü emareler söz konusu...CHP ve İYİ Parti'nin, yıllar önce hazine ve merkez bankasında çalışan teknokrat milletvekilleri Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'la, beş yıldızlı otelin kapalı salonunda kurulan ilişkinin de karanlıkta kalan yönlerini ihmal etmemek gerekiyor...IMF'nin tuhaf biçimde, "Türkiye bize gelsin" diye beklediği, hatta çabaladığı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz! Türkiye olarak bu tuzağı bozmazsak, bilin ki jeo-politik ve siyasi dengeleri kökten değiştirecek bambaşka bir küresel oyunun içine çekilmek isteniyoruz..." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderisoğlu'nun yazısından öne çıkan başlıklar:

Uluslararası Para Fonu'nun (International Monetary Fund-IMF) Ankara ve İstanbul temaslarının perde arkasını derinlemesine incelemekte fayda var. Zira, "kirli bir oyun yazıldığına" dair güçlü emareler söz konusu.

HATIRLANACAĞI ÜZERE...

Fon uzmanları, çerçeve sözleşmesinin 4. maddesi gereği, tüm üye ülkeler için yılda bir kez rutin ekonomi değerlendirme raporu hazırlıyor.

Bu kapsamda, ilgili ülkenin koordinatör bakanlığının daveti ile çalışmalar yapıyor. Gerek duyarsa, hükümet dışı kuruluş ve kişilerle de önceden bildirmek kaydı ile bir araya gelebiliyor.

LAKİN...

IMF'nin bu ziyaretini, öncekilerden farklı kılan ve geleceğe matuf soru işaretleri uyandıran yönleri dikkati çekiyor.

HER ŞEYDEN ÖNCE...

IMF heyetinin bileşimi, klasik inceleme formatının ötesinde isimlerden oluşuyor. Örneğin, IMF Avrupa I Bölümü ve Türkiye Masası Şefi'nin de ekibe dahil olduğu görülüyor. Bu düzeyde teşkil edilen heyetler, uzmanların tecrübe sahibi olduğu alanlar, başka çağrışımları beraberinde getiriyor. Daha açık söyleyeyim...Hükümetin net karşı duruşuna rağmen IMF'nin, Türkiye'yi yeniden yörüngesine almak istediği anlaşılıyor!.