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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
BAKAN DUYURDU! HEPSİ YIKILACAK

'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki ile ilgili açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Kaçak yapıların hepsi yıkılacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Muğla'nın ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurum, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini söyledi.

Firmanın da bu tespitler doğrultusunda yıkım işlemlerine başladığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"BİR AY İÇERİSİNDE BÜTÜN YIKIMLAR TAMAMLANACAK"

"Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak."

"KAÇAK NE VARSA HEPSİ KALDIRILACAK"

Bir gazetecinin "Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı?" sorusuna Kurum, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

Çevre ve Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili 1 aylık bir süre tanımıştı. , Bodrum kıyılarında yaptığı incelemede, Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının imara aykırı bölümlerinin yıkılması için proje sahiplerine tebligat yapılmasını istemişti. Sürenin dolmasının ardından Bakan Kurum bugün yine aynı bölgede hem denizden tekne ile hem de karadan imara aykırı binaların son durumunu görmek için Bodrum'a geldi.

Durdurulan projeler:

- Bodrum Yalıçiftlik'te bulunan 400 konut ve otel inşaatı durduruldu.
- Bodrum Yalıkavak'ta bulunan projede 350 konut, otel ve kıyı yapıları inşaatı durduruldu.
- Göltürkbükü'nde yapılan 50 konut ve otelden oluşan proje mühürlendi.
- Bodrum Yalıkavak'ta bulunan 75 adet villa ve kıyı yapıları bulunan proje durduruldu.
- Bodrum Gündoğan'da 90 odalı otel ve 330 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje mühürlendi.
- Yalıkavak'ta inşa edilen projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu.
- Gümbet'te inşaatına başlanan ve mühürlenen projede 131 konut ve kıyı yapıları bulunuyor.
- Bodrum Gölköy'de bulunan ve mühürlenen projede 116 konut bulunuyor.

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