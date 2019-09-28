İstanbul’da 314 artçı deprem
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.
İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.
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