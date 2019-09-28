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İstanbul’da 314 artçı deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019
İSTANBUL’DA 314 ARTÇI DEPREM

Son dakika haberi... 'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.
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