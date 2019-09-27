İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne demek?

İlksel deprem nedir? Kandilli ve AFAD son depremlerini yakından takip eden vatandaşlar ilksel deprem nedir ve revize deprem nedir sorularına yanıt arıyor. İlksel ve revize deprem ne demek? Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilerde, enlem, boylam, derinlik, yer ve şiddet gibi bilgilerin yanı sıra “Çözüm Niteliği” alanı da bulunuyor. Bu alanda bazı depremlerin yanında ilksel bilgisi yazarken bazılarının yanında ise revize bilgisi yazıyor. Peki, ilksel deprem ve revize deprem ne demek? İşte yanıtı…

İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem kavramlarını son depremleri araştıran vatandaşlar sorguluyor. İlksel ve revize deprem ne demek? Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde çözüm niteliği bölümünde ilksel ve revize bilgileri bulunuyor. Peki, İlksel deprem nedir? Revize deprem ne demek? İşte ilksel ve revize depremler hakkında merak edilenler!

İLKSEL DEPREM NEDİR?

Deprem bilgilerinin belirlenmesi ve dağıtımı aşamasını oluşturan Değerlendirme işlemleri Ön Değerlendirme (Hızlı/İlksel Çözüm) ve Ayrıntılı Değerlendirme (Derleme) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Depremin oluşunu izleyen ilk yarım saat içerisinde depremin yeri, büyüklüğü ve odak bileşenlerine ilişkin bilgilerin belirlendiği ve çeşitli yayım araçları (SMS, Fax, email, Web, Sesli Yanıt ve Telsiz) kullanılarak dağıtımının yapıldığı işlemler Hızlı Çözüm kapsamında yer alır.

Derleme aşamasında Hızlı Çözümleri yapılan ve gözden kaçan tüm depremler ayrıntılı olarak irdelenir ve son çözümlerine kavuşturulur. Derleme sonucunda ulaşılan bilgiler son parametrik bilgilerdir ve bir daha değiştirilmemek üzere deprem kataloglarına işlenir.

Arşivleme işlemi Sürekli Sayısal Verinin arşivlenmesi, Deprem Bazında Sayısal Verilerin arşivlenmesi ve Derleme Sonuçlarının arşivlenmesi (Deprem Kataloğu) biçiminde gerçekleştirilir. SAC formatına dönüştürülen Sürekli Veri EW ve WIN sistem dönüşümlü belleklerinden bir saatlik bölümler halide kesilerek Ön Depolama Birimine (ÖDB) aktarılır ve yedekleme amacı ile bir saatlik dosyalar halinde sıkıştırılır. İ

nternet üzerinden erişim sağlamak üzere ham verinin bir kopyası ve yedek olmak üzere sıkıştırılmış verinin bir kopyası Ana Depolama Birimine akatarılır. Deprem Bazındaki Sayısal Veriler İlksel Çözümün hemen arkasından Ana Depolama Birimine otomatik olarak gönderilir. Derleme aşamasında depremlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar derleme yazılımı atacılığı ile Katalog dosyasına otomatik olarak eklenir.

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem ise, değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

REVİZE NE DEMEK?

Revize, yeniden ele alma, gözden geçirme işi anlamına geliyor. Düzeltmek, yenilemek anlamında revize etmek sözünde kullanılıyor.