Son dakika: İstanbul'da 3,8 şiddetinde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Silivri açıklarında 12,23 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Perşembe günü saat 14,00 sularında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Silivri'de bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA OLDU

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.