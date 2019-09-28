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Son dakika: İstanbul'da 3,8 şiddetinde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM!

Gelen son dakika haberine göre; , , Silivri açıklarında 12,23 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Perşembe günü saat 14,00 sularında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. , İstanbul, Silivri'de bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. 'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde meydana geldi.

BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Yönetimi Başkanlığı () Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA OLDU

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

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