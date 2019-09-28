Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş 'Kıbrıs' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır, Yunanistan ve GKRY Dışişleri Bakanlarının katılımıyla New York'ta düzenlenen 'Üçlü Toplantı' sonrası yayımlanan bildiriyle ilgili, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Yunanistan-Mısır-GKRY Üçlü Toplantısı' sonunda yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin yapıtığı yazılı açıklamada, "Mısır, Yunanistan ve GKRY Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 27 Eylül 2019 tarihinde New York'ta düzenlenen üçlü toplantının bitiminde yayımlanan ortak açıklamada yer alan ülkemize yönelik mesnetsiz iddialari külliyen reddediyoruz. Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka aykırı, maksimalist milli politikalarına son dönemde, AB ülkelerinin yanı sıra, bölge ülkelerini de müdahil etmeye çalışmaları Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmemektedir" dedi.
"SAMİMİYETSİZLİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"
Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya yönelik adımların başarılı olma şansının olmadığını belirttiği açıklamada, "Bölge ülkelerinin Ege sorunları ve Kıbrıs meselesinde ne yetkileri, ne sorumlulukları, ne de söyleyebilecekleri bir sözleri vardır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaya ve izole etmeye yönelik, siyasi saiklerle atılan adımların başarılı olma şansı yoktur. Ayrıca Yunanistan'ın bir yandan bize iş birliği mesajları gönderirken, diğer yandan ülkemize karşı mesnetsiz iddialarda bulunması da samimiyetsizliğinin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
"ÜLKEMİZİN VE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Hami Aksoy, bölge ülkelerini Doğu Akdeniz'in siyasi, ekonomik, coğrafi gerçekleriyle yüzleşmeye ve bu gerçeklerle uyumlu iş birliği politikaları izlemeye davet ettiklerini belirterek, Doğu Akdeniz'in istikrara, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmasının başka yolu olmadığını aktardı. Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı projelerin hiç bir zaman etkin ve etkili olmayacağını aktaran Aksoy, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.
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