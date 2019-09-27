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Sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
BAKANLIK DUYURDU! SÖZDE ÖZEL GÜÇ UNSURU...

Gelen son dakika haberine göre; ve 'in düzenlediği ortak operasyonda kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla 2 ’lı teröristin kullandıkları aracın içinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey 'ta devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtında, 2 'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"SÖZDE ÖZEL GÜÇ UNSURU..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.

İşte yapılan operasyondan kareler:

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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