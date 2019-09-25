Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika bilgisine göre; Pençe Harekâtı kapsamında Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında Avaşin bölgesinde yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanlı��ı tarafında yapılan açıklama:

"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."