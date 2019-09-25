25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BAKANLIK DUYURDU! RAKAM ARTIYOR

Gelen son dakika bilgisine göre; Pençe kapsamında Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 ’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey 'ta devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında Avaşin bölgesinde yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanlı��ı tarafında yapılan açıklama:

"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Pençe ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN