Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Pençe Harekâtı kapsamında Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında Avaşin bölgesinde yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
İşte Milli Savunma Bakanlı��ı tarafında yapılan açıklama:
"7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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