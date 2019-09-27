Son dakika: Marmaraereğlisi'nde okullar tatil edildi!
Son dakika haberine göre; Silivri açıklarında perşembe günü meydana gelen depremin ardından Marmaraereğlisi'nde Kaymakamlık kararıyla bugün de eğitime ara verildi.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.
İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi sahil ve parklarda geçirirken, birçok kişi de camii avlu ve bahçelerini tercih etti. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu. Başta Fatih ve Eyüp olmak üzere birçok ilçeden gelerek camii bahçelerini tercih eden vatandaşlar, deprem endişesi ile evde duramadıklarını söyledi. Geceyi burada geçiren birçok kişi de sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaza durdu.
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