27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Marmaraereğlisi'nde okullar tatil edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
O İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Son dakika haberine göre; Silivri açıklarında perşembe günü meydana gelen depremin ardından 'nde Kaymakamlık kararıyla bugün de eğitime ara verildi.

'nin Silivri açıklarında dün meydana gelen nedeniyle, kaymakamlık kararıyla, ilçe genelinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

Son dakika: İstanbul’da yeni deprem olacak mı? Deprem uzmanı Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı SON DAKİKA: İSTANBUL’DA YENİ DEPREM OLACAK MI? DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY CANLI YAYINDA AÇIKLADI

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi sahil ve parklarda geçirirken, birçok kişi de camii avlu ve bahçelerini tercih etti. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu. Başta Fatih ve Eyüp olmak üzere birçok ilçeden gelerek camii bahçelerini tercih eden vatandaşlar, deprem endişesi ile evde duramadıklarını söyledi. Geceyi burada geçiren birçok kişi de sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaza durdu.

İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı İSTANBUL'DA 3.2 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA YAŞANDI
Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı? DEPREM SIRASINDA VE SONRASINDA NELER YAPILMALI?
İstanbul Valiliğinden deprem için sosyal medya ve WhatsApp uyarısı İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DEPREM İÇİN SOSYAL MEDYA VE WHATSAPP UYARISI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN