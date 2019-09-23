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Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
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Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı kapsamında Kuzey 'ta yer alan Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey bölgesinde devam eden operasyonlar ile bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist yok edildi KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 3 TERÖRİST YOK EDİLDİ
Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI! 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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