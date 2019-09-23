Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı kapsamında Kuzey Irak'ta yer alan Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde devam eden operasyonlar ile bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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