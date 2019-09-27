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27.09.2019

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Teröristlerin aracı havaya uçuruldu |Video

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... TSK ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları aracın içinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtında, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"SÖZDE ÖZEL GÜÇ UNSURU..."

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.

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