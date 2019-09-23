Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avasin bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

2 TERÖRİST YOK EDİLDİ

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."