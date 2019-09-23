Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avasin bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
2 TERÖRİST YOK EDİLDİ
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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