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Kuzey Irak'a hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
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Gelen son dakika haberine göre; Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

, Kuzey 'ta devam eden operasyonlar ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avasin bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

2 TERÖRİST YOK EDİLDİ

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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