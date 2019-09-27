27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamada, "Merkez üssü açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi." denildi.

Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.

Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.

188 ARTÇI DEPREM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

Deprem anı ve sonrasında telefonu kullanmak için neler yapılmalı? İşte cevabı DEPREM ANI VE SONRASINDA TELEFONU KULLANMAK İÇİN NELER YAPILMALI? İŞTE CEVABI
Deprem sonrası Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan görüntü! Çatlak büyüdü DEPREM SONRASI SİLİVRİ YOĞURTÇU PARKI'NDA KORKUTAN GÖRÜNTÜ! ÇATLAK BÜYÜDÜ
Deprem için hazırlanan mobil uygulama hayat kurtaracak! İndirilme rekoru kırıyor DEPREM İÇİN HAZIRLANAN MOBİL UYGULAMA HAYAT KURTARACAK! İNDİRİLME REKORU KIRIYOR
İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI OKULLARDA BU SABAH
Deprem nedeniyle İstanbul'da beyanname sürelerine uzatma DEPREM NEDENİYLE İSTANBUL'DA BEYANNAME SÜRELERİNE UZATMA
İstanbul Valiliğinden deprem için sosyal medya ve WhatsApp uyarısı İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DEPREM İÇİN SOSYAL MEDYA VE WHATSAPP UYARISI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN