Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamada, "Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.
Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.
188 ARTÇI DEPREM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.
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