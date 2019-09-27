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Kıran-4'te teröristlerin bulunduğu alanlar bombalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
KIRAN-4'TE YENİ GELİŞME

Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, teröristlerin barınabileceği alanlarda arama tarama yapıldı, bazı alanlar bombalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurt dışındaki terörle mücadele harekatlarının yanı sıra yurt içinde de , , , ve kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 'ta başlatılan büyük çaplı "Kıran" operasyonları sürüyor.

Bu çerçevede, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül'de Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan Kıran-4 Operasyonu da devam ediyor.

Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı operasyon kapsamında söz konusu illerdeki kırsal alanda teröristlerin barınabileceği alanlarda arama tarama faaliyeti yürütülüyor.

Güvenlik güçlerinin dağlık ve engebeli arazi koşullarına aldırış etmeden helikopter ve zırhlı araç desteğinde yürütülen operasyonda, teröristlerin bulunabileceği bazı alanlar zırhlı araçlarla bombalandı.

Teröristlerin kullandığı mağaraları tek tek bulup imha eden güvenlik güçleri ele geçirilen el yapımı patlayıcıları da imha etti.

Jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının operasyonu özellikle Çemçe-Madur kırsalında yoğunlaştırıldı.

Ekiplerce 17 Ağustos'ta başlatılan ve devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlarda çok sayıda mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

AA

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