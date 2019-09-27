27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisine 8 yıl 3 ay hapis

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
FETÖ'NÜN MOLDOVA'DAKİ YÖNETİCİSİNE 8 YIL 3 AY HAPİS

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'dan deport edilerek gözetiminde 'ye getirildikten sonra tutuklanan Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiği iddia edilen okulun yöneticisi , 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'nün () yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Moldova'nın sınır dışı ederek 'ye teslim ettiği , ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Karacaoğlu, avukatıyla katıldı.

Son savunması sorulan Karacaoğlu, ''Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğini kesinlikle kabul etmiyorum, hakkımdaki bütün suçlamaları reddediyorum, beraatimi talep ediyorum.'' diye konuştu. Karar verileceği belirtilerek son sözü de sorulan Karacaoğlu, ''Ben Türkiye'de bir gün bile çalışmadım, bir gün bile çalışmadığım yerle ilgili suçlanıyorum.'' dedi

Karacaoğlu'nun avukatı da müvekkilinin mahkumiyeti için yeterli delil olmadığını düşündüğünü ve Moldova'da genel müdür yardımcılığıyla ilgili mütalaada hiçbir evrak bulunmadığını öne sürdü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karacaoğlu'nun, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bu sanık hakkında, ''uluslararası casusluk'' suçundan ise, yeterli delil olmadığı ve suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraat hükmü de kuran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kararın ardından sanığa yönelik bir konuşma yapan mahkeme heyeti başkanı, "Normalde sana 'örgüt yöneticiliği' suçundan dava açıldı ama elde edilen deliller kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ceza verdik." dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Karacaoğlu'nun, ''uluslararası casusluk yapmak'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' suçlarından 17 yıldan 30 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

AA

FETÖ davasında HSYK eski Başmüfettişi Şeker'in cezası belli oldu FETÖ DAVASINDA HSYK ESKİ BAŞMÜFETTİŞİ ŞEKER'İN CEZASI BELLİ OLDU
Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu SON DAKİKA: HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA FETÖ OPERASYONU
'Seçimlerde usulsüzlük' iddiasıyla açılan FETÖ davaları yeni değil 'SEÇİMLERDE USULSÜZLÜK' İDDİASIYLA AÇILAN FETÖ DAVALARI YENİ DEĞİL
Başkan Erdoğan: ABD, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili gerekli adımları atmalıdır BAŞKAN ERDOĞAN: ABD, FETÖ ELEBAŞININ İADESİYLE İLGİLİ GEREKLİ ADIMLARI ATMALIDIR
Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu SON DAKİKA: DENİZ KUVVETLERİ VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU
Son dakika: İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! SON DAKİKA: İZMİR MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN