Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5.8'lik İstanbul depreminin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunurken Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Özener açıklamalarına devam ederken bir anda sirenler çalmaya başladı. Bunun üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.
İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın açıklaması yaparken bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Silivri açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir depreme ait olduğu öğrenildi.
"DEPREMİ HASSAS BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEKLER"
Sirenlerin çalmasın üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.
200'ÜN ÜZERİNDE DEPREM
Şimdiye kadar 200'ün üzerinde deprem kaydettiklerini belirten Özener, beklenen büyük deprem ile ilgili de önemli ifadelere yer verdi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kıran-4'te yeni gelişme
- İstanbul'da bir deprem daha
- Rusya'dan flaş SU-35 açıklaması: Türkiye ile...
- FETÖ'cü sandık görevlisinin eşi de FETÖ şüphelisi çıktı
- Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu
- AB Komisyon Başkanı: Brexit'te uzlaşma olmazsa sorumluluk İngiltere'nin
- FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisine 8 yıl 3 ay hapis
- Sınırda dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
- Kandilli'den büyük deprem uyarısı
- Son dakika: Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav sonuçları açıklandı
- Son dakika: Hakkari Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
- Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
- Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü! TCG Kınalıada hizmete giriyor
- Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
- HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu
- Rusya'dan Pasifik'te füze denemesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama
- Çanakkale Ayvacık'ta bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
- Borsa'da son durum ne? Borsa'ya etki edebilecek gelişmeler neler?
- Rusya'da anne ve baba çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler!
- Hıncal Uluç'tan Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına övgü: Süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri!
- Venezuela'yı suçlamak isteyen Ivan Duque'den skandal! BM'ye yanlış fotoğraf sundu