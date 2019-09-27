27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması sırasında canlı yayında deprem oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN AÇIKLAMASI SIRASINDA CANLI YAYINDA DEPREM OLDU

Müdürü Prof. Dr. , 5.8'lik depreminin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunurken Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Özener açıklamalarına devam ederken bir anda sirenler çalmaya başladı. Bunun üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.

depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdürü Prof. Dr. basın açıklaması yaparken bir daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntının Silivri açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir depreme ait olduğu öğrenildi.

"DEPREMİ HASSAS BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEKLER"

Sirenlerin çalmasın üzerine Özener, "Şu anda da bir deprem oluyor. Otomatik çözüm makineleri alıyor. 7 gün 24 saat görev yapan uzman sismolog arkadaşlarımız, depremi hassas bir şekilde çözecekler" dedi.

200'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

Şimdiye kadar 200'ün üzerinde deprem kaydettiklerini belirten Özener, beklenen büyük deprem ile ilgili de önemli ifadelere yer verdi. Büyük depremle ilgili uyarıda bulunulan açıklamada, "Depremin ne zaman olacağını söylememiz mümkün değil ama sona yaklaşıyoruz." denildi.

Son dakika: Kandilli'den canlı yayında İstanbul depremiyle ilgili açıklama yapılırken deprem oldu |Video SON DAKİKA: KANDİLLİ'DEN CANLI YAYINDA İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILIRKEN DEPREM OLDU |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN