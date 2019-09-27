Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberi... FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Detaylar geliyor...
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