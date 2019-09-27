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Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
FETÖ'DEN YARGILANAN ESKİ İSTİHBARATÇI HAKKINDA KARAR

Son dakika haberi... 'den yargılanan eski istihbaratçı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Detaylar geliyor...
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