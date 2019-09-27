Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Türkiye'ye geliyor
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in gelecek hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette ağırlıklı olarak, 2016'da yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatını görüşeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ni mülteciler konusunda uyararak "Oldu oldu, olmadı kapıları açarız onlar (AB) düşünsün" ifadelerini kullanmıştı.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Seehofer'in 3-4 Ekim tarihlerinde Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Türkiye ve Yunanistan'a giderek mültecilerin durumuna ilişkin bilgi alacağını belirtti.
GÖÇ POLİTİKALARI KONUŞULACAK
Seehofer'in, ziyaretleri kapsamında Türk ve Yunan mevkidaşlarıyla göç politikasını görüşeceğini ifade eden Grünewaelder, Türkiye'deki görüşmelerin ağırlıklı konusunun, AB-Türkiye mutabakatının uygulaması olacağını kaydetti.
Mutabakatın uygulanmasına ilişkin memnuniyetsizliğin dile getirildiğini belirten Grünewaelder, ziyarette somut olarak bu mutabakatın daha iyi işleyebilmesine nasıl katkı sağlanabileceğinin ele alınacağını aktardı.
Grünewaelder, Seehofer'in Yunanistan'da da mültecilerin iltica süreçlerine ilişkin idari açıdan nasıl destek verilebileceğini görüşeceğini söyledi.
ERDOĞAN UYARMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ni uyararak Suriyelilerle ilgili şu ana kadar 40 milyar dolar harcadıklarını belirmişti. Erdoğan, "AB bize 3 milyar euro verdi. Oldu oldu, olmadı kapıları açarız onlar (AB) düşünsün." diye konuşmuştu.
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