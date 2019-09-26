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AFAD'dan uyarı: İtibar etmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2019
AFAD'DAN UYARI: İTİBAR ETMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamada, 'daki depremin ardından , özellikle gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın , özellikle gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

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