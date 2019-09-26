İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

11 Mart 1231 Salı günü meydana gelen şiddetli depremde şehir ve surlar zarar gördü. Fazla şiddetli olmayan 1289 depreminden 7 yıl sonra, 1 Haziran 1296 Cuma günü geceleyin İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Tarihçiler bu depremde İstanbul'da taş üstünde taşın kalmadığını yazarlar. Evler, saraylar, kiliseler, surlar yıkıldı. Su baskınları meydana geldi. Artçı sarsıntılar iki ay kadar devam etti ve Bizanslılara korku dolu günler yaşattı. İstanbul, Ocak 1303'te ard arda iki deprem yaşadı. Depremin, I. Athanasios'un ikinci kez patrikliğe tayini sırasında meydana gelmesi çeşitli yorumlara neden oldu. Dönemin din adamları patriğin hayır duası olmadığı yorumunu yaptılar. 1332 depremi birçok ev ve kilise ile birlikte heykelleri de yerle bir etti. 18 Ekim 1343 depremi oldukça şiddetliydi. Şehir surları ve Ayasofya hasar gördü. Bizanslılar, 1402'de Timur karşısında Osmanlıların mağlup olmasına sevinirken, İstanbul'da meydana gelen deprem sevinçlerinin kursaklarında kalmasına sebep oldu. 1419'da meydana gelen depremde tsunami meydana geldiği iddia edilir. Bizans döneminde İstanbul'da son deprem ise 1437'de oldu.