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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi
İstanbul, saat 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sırasında büyük panik yaşandı. 5.8'lik sarsıntının ardından 60'dan fazla artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından milyonlarca İstanbullu, İstanbul'un deprem tarihine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İşte İstanbul'da tarih boyunca olan büyük depremler...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 20:04
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