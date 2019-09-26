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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

İstanbul, saat 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sırasında büyük panik yaşandı. 5.8'lik sarsıntının ardından 60'dan fazla artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından milyonlarca İstanbullu, İstanbul'un deprem tarihine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İşte İstanbul'da tarih boyunca olan büyük depremler...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 19:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 20:04
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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

11 Mart 1231 Salı günü meydana gelen şiddetli depremde şehir ve surlar zarar gördü. Fazla şiddetli olmayan 1289 depreminden 7 yıl sonra, 1 Haziran 1296 Cuma günü geceleyin İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Tarihçiler bu depremde İstanbul'da taş üstünde taşın kalmadığını yazarlar. Evler, saraylar, kiliseler, surlar yıkıldı. Su baskınları meydana geldi. Artçı sarsıntılar iki ay kadar devam etti ve Bizanslılara korku dolu günler yaşattı. İstanbul, Ocak 1303'te ard arda iki deprem yaşadı. Depremin, I. Athanasios'un ikinci kez patrikliğe tayini sırasında meydana gelmesi çeşitli yorumlara neden oldu. Dönemin din adamları patriğin hayır duası olmadığı yorumunu yaptılar. 1332 depremi birçok ev ve kilise ile birlikte heykelleri de yerle bir etti. 18 Ekim 1343 depremi oldukça şiddetliydi. Şehir surları ve Ayasofya hasar gördü. Bizanslılar, 1402'de Timur karşısında Osmanlıların mağlup olmasına sevinirken, İstanbul'da meydana gelen deprem sevinçlerinin kursaklarında kalmasına sebep oldu. 1419'da meydana gelen depremde tsunami meydana geldiği iddia edilir. Bizans döneminde İstanbul'da son deprem ise 1437'de oldu.

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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

(1766'daki depremle ilgili bir belge)

Bu depremden sonra 10 Mayıs 1556'da gece vakti meydana geldi. Fatih Camii ve Ayasofya Camii ile surlarda hasarlar oluştu. Bu depremden sonra 90 yıl kadar İstanbul'da yeni bir deprem olmadı. 28 Haziran 1648 günü sabaha yakın bir zamanda İzmit ve İstanbullular depremle uyandılar. Ancak bu depremin merkez üssü uzakta olduğu için İstanbul'da fazla bir hasara yol açmadı. 11 Temmuz 1690'da deprem tekrar İstanbul'u salladı. Ancak çok şiddetli olmadığı için şehirdeki hasar fazla değildi. Fatih Camii ile şehir surları ve bazı ahşap evler yıkılmıştı.

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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

(1894 depreminde hasar gören bir bina)

40 cami ile surlardaki 27 burç yıkılmıştı. 30 Temmuz 1752'de meydana gelen deprem ise Bulgaristan'a kadar olan bölgeyi etkilemişti. Edirne'de de zarar çokken, İstanbul bu depremde fazla hasar görmemişti. Aradan çok geçmeden 2 Eylül 1754 gecesi meydana gelen deprem, çok şiddetli olmadığı için şehirde fazla tahribat yapmadı. Fatih ve Bayezid camilerinin kubbeleri ile Yedikule'nin burçlarından biri yıkılmıştı. Depremin asıl etkilediği yer İzmit ve civarı idi.

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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

Yapılan araştırmalarda İstanbul'un kuruluşundan bu tarafa 550'den fazla depremle sarsıldığı ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı İstanbul civarındaki faylardan kaynaklanan ve fazla hasara yol açan depremlerken, büyük bir kısmı ise Trakya veya İzmit-Düzce bölgelerindeki fayların sebep olduğu ve İstanbul'da dana az tahribat oluşturan depremlerdir.

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İstanbul tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldı! İşte İstanbul'un deprem tarihi

BİZANS DÖNEMİ DEPREMLERİ
Roma İmparatoru I. Konstantin'in İstanbul'u kurmasından 12 yıl sonra, 342'de şehrin doğusunda bir deprem meydana geldiyse de fazla hasara yol açmadı. 24 Ağustos 358'de İzmit'i yerle bir eden deprem İstanbul'u da etkiledi. 358'deki büyük depremden sonra 402, 412, 417, 423, 437 ve 442 yıllarında meydana gelen depremler İstanbul'da önceki deprem kadar olmasa da, çeşitli hasarlar meydana getirdi. 447'de meydana gelen deprem ise İstanbul'da büyük tahribata sebep oldu. Surların önemli bir kısmı yıkıldı. 450, 477, 487, 525, 533 yıllarında da depremler oldu. 16 Ağustos 542'de meydana gelen deprem, oldukça şiddetliydi. Birçok ev, surlar ve heykeller yerle bir olurken, binlerce insan öldü.