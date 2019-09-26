Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. 5,8'lik depremle ilgili ilk bilgileri alan Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de." dedi. Erdoğan, deprem sonrası sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara da tepi gösterdi. Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası İstanbul'a dönüşünde açıklama yaptı.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



ARTÇI SARSINTILAR ARTABİLİR

BM 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiğim New York'tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında Afet ve Acil Durum Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, il jandarma komutanımız olarak ilgili mercilerle bugün ve yarın burada devam ettirecekler. Depremle ilgili tüm koordinasyon tüm bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilecektir.

BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR DA VAR

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.







8 YARALI VAR

8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. bunlar da yakın takipte.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. AFAD'ın İstanbul genelindeki tüm birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitleriyle bu vatandaşlarımıza gereken müdahale yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.





TÜM MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı açıklamalar yapılıyor, toplanma alanları gibi. AFAD'ın onbinlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın yayınlanmaktadır. bunun sürekli güncellenmesi söz konusudur.