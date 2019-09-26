Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. 5,8'lik depremle ilgili ilk bilgileri alan Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de." dedi. Erdoğan, deprem sonrası sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara da tepi gösterdi. Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası İstanbul'a dönüşünde açıklama yaptı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
ARTÇI SARSINTILAR ARTABİLİR
BM 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiğim New York'tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında Afet ve Acil Durum Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, il jandarma komutanımız olarak ilgili mercilerle bugün ve yarın burada devam ettirecekler. Depremle ilgili tüm koordinasyon tüm bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilecektir.
BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR DA VAR
Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.
8 YARALI VAR
8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. bunlar da yakın takipte.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. AFAD'ın İstanbul genelindeki tüm birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitleriyle bu vatandaşlarımıza gereken müdahale yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
TÜM MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM
İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı açıklamalar yapılıyor, toplanma alanları gibi. AFAD'ın onbinlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın yayınlanmaktadır. bunun sürekli güncellenmesi söz konusudur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
- Dişçide deprem anı! Tüyler diken diken oluyor
- Esenyurt kaymakamlık binasında panik anları
- "Köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama!
- Büyük deprem hangi ilçeler için tehlike oluşturuyor
- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: Hasar yok
- Gençlerbirliği - Osmaniyespor (CANLI YAYIN)
- Okulda deprem paniği!
- Depremde "Köprü halatı koptu" iddiasına Erdoğan'dan sert tepki
- Son dakika: AFAD'dan İstanbul depremi sonrası hasar açıklaması
- SON DAKİKA: İstanbul depremi sonrası Yalova'da okullar tatil edildi
- İstanbul depremiyle ilgili Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’dan son dakika açıklaması
- Son dakika: AFAD'dan yeni İstanbul depremi açıklaması
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Bursa'da da hissedildi
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- 'Diyarbakır annesi' Yıldız Ballı'dan PKK ve uzantısı HDP'ye isyan: Kızımın ölüsünü ya da dirisini versinler!
- Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!
- PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden öldürüldü! 57 günlük sıkı takip...
- Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor