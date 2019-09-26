Deprem anında yapmamız gereken şey nedir?

Silivri açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Endişelere yol açan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Paniğe yol açan depremlerle ilgili Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü Seyhun Püskülcü, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Endişelere yol açan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Büyük depremin ardından 4,0, 3,3, 2,6, 4,1 ve 3,0 büyüklüğünde dört artçı deprem daha meydana geldi.

Peki, deprem olduğunda tam olarak yapmamız gereken şey nedir? Deprem sırasında yapmamız ve yapmamamız gerekenleri Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü Seyhun Püskülcü anlattı.

"ÇÖK KAPAN TUTUN"

Habertürk'ün haberine göre; Püskülcü, "Deprem sırasında dizlerinizin üstüne çökün, ensenizi koruyun ve sağlam bir yere tutunarak depremin geçmesini bekleyin. Öncesinde ise hazırlık yapılmalı, aile afet planı olmalı, her bir odada güvenli yer neresi belirlenmeli ve depreme yakalandığında kişi neredeyse orada çök kapan tutun yapmalı" uyarısında bulunarak, deprem sırasında kaçılmaması ve koşulmaması gerektiğini kaydetti. Seyhun Püskülcü, bu kuralların binalarda bulunan kişiler için geçerli olduğunu belirterek, zemin katta olanların ise depremi hisseder hissetmez dışarı çıkmaları gerektiğini kaydetti.

DEPREM SONRASINDA DA DİKKAT!

Deprem sonrası için de uyarılarda bulunan Püskülcü, "Doğalgaz vanalarını kapatın, balkona çıkmayın, asansörü kullanmayın ve sakince depremin geçtiğini anladıktan sonra binayı terk edin" uyarısında bulundu.



