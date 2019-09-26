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26.09.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. 5,8'lik depremle ilgili ilk bilgileri alan Başkan Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan, "Şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de." dedi. Erdoğan, deprem sonrası sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara da tepi gösterdi. Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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