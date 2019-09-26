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Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
İSTANBUL'DAKİ ŞİDDETLİ DEPREM TEKİRDAĞ’DA HİSSEDİLDİ!

Son dakika haberi... 'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı.

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