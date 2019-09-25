Kılıçdaroğlu'ndan skandal IMF açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'da bir otelde IMF ile yaptığı gizli görüşme büyük tepkilere neden olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili skandal bir itirafta bulundu. Görüşmenin gayet normal bir durum olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana AK Parti hükümeti için, "Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" iftirası atan, birkaç gün önce de kendi partisinin IMF ile gizli görüşme yürüttüğü ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir cenaze töreninde akıl almaz açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin IMF ile ilk kez değil, Türkiye'ye her geldiklerinde görüştüklerini söyledi.
CHP lideri, katıldığı bir cenaze töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil."
AK PARTİ'YE İFTİRA ATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IMF'ye 20 milyar dolardan fazla borç ödeyerek Türkiye'nin borç defterini kapatan AK Parti'ye açık iftira atmıştı. Seçimden önce Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın IMF ile görüştüğünü iddia ederek, "8 milyon işsiz var. Ne yapacaklar? IMF'nin kapısına gidecekler. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" demişti.
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