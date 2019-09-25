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Kılıçdaroğlu'ndan skandal IMF açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL IMF AÇIKLAMASI

Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın 'da bir otelde ile yaptığı gizli görüşme büyük tepkilere neden olmuştu. Kemal konuyla ilgili skandal bir itirafta bulundu. Görüşmenin gayet normal bir durum olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “IMF ile ilk görüşme değil. 'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana hükümeti için, "Arka kapıdan ile görüşüyorlar" iftirası atan, birkaç gün önce de kendi partisinin IMF ile gizli görüşme yürüttüğü ortaya çıkan Genel Başkanı Kemal , katıldığı bir cenaze töreninde akıl almaz açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin IMF ile ilk kez değil, 'ye her geldiklerinde görüştüklerini söyledi.

CHP lideri, katıldığı bir cenaze töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil."

AK PARTİ'YE İFTİRA ATMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IMF'ye 20 milyar dolardan fazla ödeyerek Türkiye'nin borç defterini kapatan AK Parti'ye açık iftira atmıştı. Seçimden önce Fox TV'den 'ya konuk olan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın IMF ile görüştüğünü iddia ederek, "8 milyon işsiz var. Ne yapacaklar? IMF'nin kapısına gidecekler. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar" demişti.

AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN İYİ PARTİ VE CHP'NİN GİZLİ IMF GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
CHP'li Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz IMF ile ne görüştü? CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK İLE İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ IMF İLE NE GÖRÜŞTÜ?
MHP'den CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile yaptığı gizli görüşme hakkında açıklama MHP'DEN CHP VE İYİ PARTİ'NİN IMF İLE YAPTIĞI GİZLİ GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMA

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