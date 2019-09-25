AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi.. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptıkları gizli görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Birileri istese de istemese de Türkiye IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

KİMSE IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPMASIN

Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın.





GÖRÜŞTÜK DEMELERİ ÇOK MU ZORDU

Burada hükümetin gösterdiği istikamette, hükümet kuruluşlarıyla müzakere edebilir. Buradaki sorun şu. Bu görüşmenin gizli kapaklı yapılıyormuş gibi... Yani çok mu zordu görüşme yapılmadan önce biz şu şu konuları görüştük demeleri çok mu zordu? Bazıları Aralık ayında demiş ki hükümeti kast ederek 'Bunlar IMF ile görüşüyor' Şimdi kendileri görüşüyor. Muhalefetin ortaya çıktıktan sonra ne konuşulduğunu örmeye çalışması en hafif tabiriyle söyleyeyim; şık olmamıştır, doğru olmamıştır. IMF'cilerin, IMF severlerin heveslerini artırmıştır.



