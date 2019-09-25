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AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
TÜRKİYE IMF DEFTERİNİ KAPATMIŞTIR

Son dakika haberi.. Genel Başkanvekili , İyi Parti ve 'nin gizli görüşmesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.

Genel Başkanvekili , ve İyi Parti'nin ile yaptıkları gizli görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir. küresel finans kapitalizminin önemli siyasal kurumlardan birisidir. son söyleyeceğimi en başta söyleyeceğim. Birileri istese de istemese de IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmıştır.

KİMSE IMF İLE GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPMASIN

Türkiye'deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere de bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini hep beraber izliyoruz. Türkiye IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse IMF ile gizli görüşmeler yapılmasın.

GÖRÜŞTÜK DEMELERİ ÇOK MU ZORDU

Burada hükümetin gösterdiği istikamette, hükümet kuruluşlarıyla müzakere edebilir. Buradaki sorun şu. Bu görüşmenin gizli kapaklı yapılıyormuş gibi... Yani çok mu zordu görüşme yapılmadan önce biz şu şu konuları görüştük demeleri çok mu zordu? Bazıları Aralık ayında demiş ki hükümeti kast ederek 'Bunlar IMF ile görüşüyor' Şimdi kendileri görüşüyor. Muhalefetin ortaya çıktıktan sonra ne konuşulduğunu örmeye çalışması en hafif tabiriyle söyleyeyim; şık olmamıştır, doğru olmamıştır. IMF'cilerin, IMF severlerin heveslerini artırmıştır.

AK Partili Kurtulmuş'tan İyi Parti ve CHP'nin gizli IMF görüşmesiyle ilgili açıklama AK PARTİLİ KURTULMUŞ'TAN İYİ PARTİ VE CHP'NİN GİZLİ IMF GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA


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