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Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
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'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Dortmund şehrinde yaşayan adlı 16 yaşındaki , iddiaya göre elinde üç hilalli olduğu gerekçesiyle okula alınmadı. Türk genci elindeki dövmeyi asla silmeyeceğini söylerken, babası da okula dava açmaya hazırlanıyor.

Elindeki dövmeyi bantla kapatarak okula girebildiğini, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirten , şunları söyledi:

"Babam benim için elime doğum günü hediyesi olarak üç hilalli yaptırdı. Öğretmenim görünce çok kızdı. 'Bu dövmeyle okula giremezsin' diyerek dövmeyi bantla kapattı. Çok gücüme gitti. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Psikolojim bozuldu. Bunu aileme anlattım. Annem okula geldi. Öğretmenler anneme de aynısını söyledi. Daha sonra polis çağırdılar. Ben asla elimdeki Türk bayrağını silmeyeceğim. Kimse beni Türk olduğum için dışlayamaz. Bu şekilde yapmaya hakları yok."

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