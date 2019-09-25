Fuat Oktay'dan Skandal IMF görüşmesine tepki: Manda sistemine özenenler, buyursunlar gitsinler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CHP ve İYİ Parti'nin gizli şekilde IMF ile görüşmesine tepki göstererek "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın otelde gizli şekilde IMF yetkilileri ile görüşmesinin yankılar hala sürüyor. Hwem siyaset dünyasından hem de toplumun her kesiminden CHP ve İYİ Parti'nin bu skandal görüşmesine tepkiler sürüyor.

"TÜRK MİLLETİ BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu görüşmeye yöneli olarak, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

-ADANA'DAKİ KALLEŞ SALDIRI-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bu sabah Adana'ki kalleş saldırıyla ilgili son durumu da kamuoyuyla paylaştı. Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." diye konuştu.