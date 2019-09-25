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Fuat Oktay'dan Skandal IMF görüşmesine tepki: Manda sistemine özenenler, buyursunlar gitsinler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
SKANDAL IMF GÖRÜŞMESİNE BİR TEPKİ DAHA! MANDA SİSTEMİNE...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İYİ Parti'nin gizli şekilde ile görüşmesine tepki göstererek "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın otelde gizli şekilde yetkilileri ile görüşmesinin yankılar hala sürüyor. Hwem siyaset dünyasından hem de toplumun her kesiminden CHP ve İYİ Parti'nin bu skandal görüşmesine tepkiler sürüyor.

"TÜRK MİLLETİ BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu görüşmeye yöneli olarak, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

-ADANA'DAKİ KALLEŞ SALDIRI-

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bu sabah Adana'ki kalleş saldırıyla ilgili son durumu da kamuoyuyla paylaştı. Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." diye konuştu.

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