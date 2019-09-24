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Devlet Bahçeli'nin 2016'da kalp ameliyatına giren doktoru soydular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
DEVLET BAHÇELİ'NİN DOKTORUNA ŞOK!

’de . ’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın Genel Başkanı 'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

, 'de . 'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın Genel Başkanı 'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

Devlet Bahçeli'nin 2016'da kalp ameliyatına giren doktoru soydular | Video DEVLET BAHÇELİ'NİN 2016'DA KALP AMELİYATINA GİREN DOKTORU SOYDULAR | VİDEO

ÇELİK KASAYI BAVULA KOYUP DIŞARI ÇIKARDI

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi?nde meydana geldi. 3 kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman?ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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