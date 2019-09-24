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Rusya'dan vize açıklaması: 1 Ekim'den itibaren...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
RUSYA'DAN VİZE AÇIKLAMASI: 1 EKİM'DEN İTİBAREN...

'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağını bildirdi.

Büyükelçiliğin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Temmuz 2019 tarihli 347 sayılı Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kararnamesi gereği St. Petersburg ve Leningrad bölgesine 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağı bildirildi.

vatandaşları dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşların, St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatler için tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik alabilecekleri belirtilen açıklamada, "Elektronik vize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ait http://electronic-visa.kdmid.ru web-sitesinde dolduracağı başvuru formuna istinaden planlanan seyahatten en az 4 takvim günü öncesinde, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Elektronik vizeler, düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 30 günlük süre için verilecek ve giriş tarihinden itibaren en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatler için kullanılacak elektronik vizeler, anılan bölgede bulunan Rusya Federasyonu hudut kapılarında geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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