Rusya'dan vize açıklaması: 1 Ekim'den itibaren...
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağını bildirdi.
Büyükelçiliğin sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Temmuz 2019 tarihli 347 sayılı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Kararnamesi gereği St. Petersburg ve Leningrad bölgesine 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yapılacak seyahatlerde elektronik vizelerin uygulanacağı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşların, St. Petersburg ve Leningrad bölgesine yapılacak seyahatler için tek girişli ticaret, insani ve turistik elektronik vize alabilecekleri belirtilen açıklamada, "Elektronik vize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ait http://electronic-visa.kdmid.ru web-sitesinde dolduracağı başvuru formuna istinaden planlanan seyahatten en az 4 takvim günü öncesinde, bilgisayar dosyası şeklinde dijital fotoğraf eklenmek sureti ile ücretsiz olarak verilmekte, elektronik vizenin düzenlenmesi için başka bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Elektronik vizeler, düzenlenme tarihinden itibaren en fazla 30 günlük süre için verilecek ve giriş tarihinden itibaren en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır. St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatler için kullanılacak elektronik vizeler, anılan bölgede bulunan Rusya Federasyonu hudut kapılarında geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
- Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Polislik sınavı sorularını sızdıranlara yeni operasyon
- Deprem sonrası korkutan açıklama
- Afrin'de bombalı saldırı
- Devlet Bahçeli'nin doktoruna şok!
- Az önce duyuruldu! PKK'ya ağır darbe
- Koridor buz kesti! Rum Bakan'a tokat gibi yanıt
- Wahhaj'dan çarpıcı mesaj ve Erdoğan'a övgü
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli
- Türkiye'den Rum tarafında jet cevap: Senin liderin bunu reddetti
- Son dakika: Hatay'da feci kaza! Göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: 6 ölü, 27 yaralı
- İran'dan 3 ülkeye tepki: ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamayın
- Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu
- Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump'ın suratına söyleyecek: Başarısız olacaksınız
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?