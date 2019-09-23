MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli rutin kontroller için hastaneye gitti. Bahçeli'nin hastaneye gittiği haberlerinin sosyal medyada dolaşması ile birçok spekülasyon da beraberinde türedi. MHP kurmayları, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin herhangi bir rahatsızlığı yoktur" açıklamasını yapsa da iddialar ve spekülasyonlar devam etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın A Haber ekranlarına bağlanarak son durumu aktardı. Peki, Devlet Bahçeli neden hastaneye kaldırıldı? Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne? Devlet Bahçeli kaç yaşında? İşte detaylar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medya üzerinden birçok iddia dolaşıma girdi. 'Bahçeli beyin kanaması geçirdi!"' gibi spekülasyonların ardından MHP kurmayları, "Bahçeli'nin herhangi bir rahatsızlığı yoktur. Rutin kontroller için hastaneye geldi" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından spekülasyonlar devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın A Haber ekranlarında iddialara son noktayı koydu.

YALÇIN: DURUMU GAYET İYİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın A Haber'de yaptığı açıklamada, "Devlet Bahçeli'nin durumu gayet iyi. Herhangi bir ciddi hastalık söz konusu değildir. Kendi isteği ile, rutin kontrol amaçlı gelmiştir. Mide bulantısı söz konusuydu, şu an gayet iyi. Doktorumuz istirahat etmesi gerektiğini bildirdi. Kendisi şuan istirahat ediyor." dedi.

HASTANEYE KALDIRILMADI, KONTROL İÇİN GİTTİ

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberini ilk olarak Habertürk geçti. Haberin ardından Bahçeli'nin sevenleri telaşa kapılırken, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı Devlet Bahçeli'nin rutin kontrol için gittiğini duyurdu. Bursalı, bilgileri Bahçeli'nin yakın kaynaklarından aldığını ve MHP liderinin durumunun gayet iyi olduğunu bildirdi.

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Bahçeli, yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.

İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır.

Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Dr. Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yeralırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.

1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Dr. Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Dr. Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk-İslam alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.

Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Dr. Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş, 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.

MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi, günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Dr. Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.

05 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006 ve 8 Kasım 2009 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongreleri'nde tekrar Genel Başkan seçilmiştir.