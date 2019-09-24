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Son dakika: Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdıranlara yeni operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
POLİSLİK SINAVI SORULARINI SIZDIRANLARA YENİ OPERASYON

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...
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