Son dakika: Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdıranlara yeni operasyon
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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